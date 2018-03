Boris Johnson geeft Poetin persoonlijk de schuld van aanslag met zenuwgas

De Britse premier Theresa May zei al eerder dat het 'hoogst waarschijnlijk' is dat het Kremlin achter de aanslag op Skripal en diens dochter Joelia zit, maar Johnson gaat nog een stap verder en wrijft Poetin persoonlijk schuld aan. Johnson denkt dat de Russische president zelf opdracht tot de aanslag gaf.



,,Onze ruzie is met Poetins Kremlin en met zijn beslissing, en we denken dat het overweldigend waarschijnlijk is dat het zijn beslissing was, om aan te sturen op het gebruik van zenuwgas in de Britse straten, in Europese straten, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog'', zei de minister van Buitenlandse Zaken vandaag.

Geen verantwoording

Volledig scherm De Russische president Poetin zou, volgens Johnson, zelf achter de aanslag zitten. © Getty Images Johnsons uitlatingen volgen op Mays besluit om 23 Russische diplomaten uit te zetten. Hij benadrukt dat Groot-Brittannië niets tegen de Russische bevolking heeft. Rusland heeft in respons op Mays voornemen gezegd ook Britse diplomaten uit te zullen wijzen, maar heeft op geen enkele manier de verantwoording voor de aanslag op zich genomen. Een door May gesteld ultimatum verstreek dinsdag.



Hoeveel diplomaten Rusland wil uitzetten, is niet bekend. Volgens de Washington Post, die een Russische expert op het gebied van de buitenlandse betrekkingen aan het woord laat, heeft die onduidelijkheid te maken met de presidentsverkiezingen van zondag. ,,Ze bewaren hun reactie tot de grote dag'', zegt Alexander Gabuev, ,,of ze willen wachten tot na de verkiezingen, om het negatieve nieuws te beperken.''

In Sovjet-Unie gemaakt

Skripal en zijn dochter Joelia werden zondag 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in Salisbury. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de voormalige dubbelspion en zijn dochter in hun woning zijn vergiftigd met zenuwgas dat naar alle waarschijnlijkheid in de voormalige Sovjet-Unie moet zijn geproduceerd.



Op basis van het Britse onderzoek hebben ook de Amerikaanse, Duitse en Franse politiek hun afschuw uitgesproken en de aanslag veroordeeld. Gisteren stelden de landen in een verklaring dat de aanslag met een chemisch wapen ook een aanslag op de soevereiniteit van Groot-Brittannië is geweest. Volgens de grootmachten moet Rusland achter de aanslag zitten.

Koloniale houding

Volledig scherm De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. © EPA Rusland laakt de 'koloniale' houding van het Verenigd Koninkrijk in het onderzoek rond de aanslag. Volgens Alexander Yakovenko, de Russische ambassadeur in Londen, wordt aan Russische verzoeken om informatie te delen geen gehoor gegeven. Niet alleen zou het onderzoek indruisen tegen internationale wetten en diplomatieke regels, maar het zou ook 'geen enkel bewijs' hebben opgeleverd.



Alexander Shulgin, Ruslands afgevaardigde bij de in Den Haag gevestigde internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), dat toeziet op de naleving van verbod, zegt dat zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten toegang hebben tot het bij de aanslag op Skripal gebruikte gifgas. Beide landen zouden over een voorraad van het dodelijke goedje beschikken.

Gifgas overdragen