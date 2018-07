Boris Johnson: Mays Brexit is miserabel

Er is niets meer overgebleven van de beloftes vindt Johnson. Op alle belangrijke gebieden geeft May veel te veel weg aan de EU. Zo hebben de Britten volgens Johnson met deze plannen veel minder bewegingsvrijheid om vrijhandelsakkoorden met andere landen te sluiten. ,,Als we doen alsof dat niet zo is, dan maken we de fatale fout de intelligentie van het volk te onderschatten.”



Wat volgens Johnson overblijft is een brexit in name only: het heet wel brexit, maar het is het eigenlijk niet. Daar kan hij zich niet achter scharen. Maar, zegt hij: ,,Het is nog niet te laat om de Brexit te redden. Laten we terugkeren naar de glorieuze Lancaster House-plannen. Chequers is een democratische ramp, waarin we ons blijven voegen naar de EU terwijl we niet weg kunnen, en niet mee kunnen beslissen.”



Toen Johnson na afloop van zijn speech ging zitten, kreeg hij een paar schouderklopjes van de conservatieven om hen heen. Wat zijn hooggeëerde vriendin Theresa May van zijn teksten vond is niet duidelijk, ze ontbrak tijdens de speech in het Lagerhuis. Ze moest zich ergens anders in het parlement tegenover een commissie verantwoorden voor haar brexit-strategie.