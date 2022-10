Boris Johnson trekt zich terug uit race om Brits premierschap

Nu Johnson zich heeft teruggetrokken is op dit moment Rishi Sunak de enige officiële kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee ook het Britse premierschap. Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat, maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van conservatieve parlementsleden verzameld.

Johnson lichtte zijn beslissing in een verklaring als volgt toe: ,,Er is een zeer goede kans dat ik succesvol zou zijn in een verkiezing onder leden van de Conservatieve Partij en dat ik inderdaad vrijdag terug in Downing Street zou kunnen zijn. Maar in de loop van de afgelopen dagen ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat dit gewoon niet de juiste keuze zou zijn. Je kunt alleen effectief regeren als je een verenigde partij in het parlement hebt.”



Ook verklaarde Johnson dat hij ‘in een goede positie’ is om een overwinning te behalen bij de algemene verkiezingen van 2024.

Pas 44 dagen regeringsleider

Johnson had wel voldoende steun vergaard om mee te doen aan verkiezingen om opnieuw leider van het Verenigd Koninkrijk te worden. Ruim honderd parlementariërs van zijn Conservatieve Partij schaarden zich al achter Johnson, aldus politicus en Johnson-aanhanger James Duddridge gisteren op Twitter. Johnson keerde zaterdag terug in Londen van een vakantie in de Dominicaanse Republiek.

Liz Truss, die Johnson recent opvolgde als premier, diende donderdag haar ontslag in waardoor er nieuwe leiderschapsverkiezingen moeten worden gehouden. De opvolgster van de door schandalen geplaagde Boris Johnson was toen pas 44 dagen regeringsleider. Boris Johnson was van 2019 tot 2022 premier van het Verenigd Koninkrijk. Eerder was hij ook onder meer burgemeester van Londen (2008-2016).

'Grote economische crisis’

Rishi Sunak maakte vandaag bekend zich wel officieel kandidaat te hebben gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee ook het Britse premierschap. ,,Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we zien ons geconfronteerd met een grote economische crisis. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en als onze volgende premier. Ik wil de economie herstellen, onze partij verenigen, en leveren voor ons land”, aldus Sunak op Twitter.

Volgens de Britse media heeft de oud-minister van Financiën voldoende aanhangers binnen de partij achter zich weten te krijgen om mee te kunnen doen aan de leiderschapsverkiezing. Zondagochtend stond de teller volgens de BBC op 129, ruim boven de grens van honderd die nodig zijn om mee te kunnen doen.

Mocht maandagmiddag slechts één kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië.