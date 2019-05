Boris Johnson: voorbereiden op no-dealbrexit

Wisselende reacties na vertrek May, van ‘moedig’ tot ‘foute inschat­ting’

14:34 De aankondiging van Theresa May om te stoppen als Britse premier, heeft voor wisselende reacties gezorgd bij politici in binnen- en buitenland. De Britse politicus Nigel Farage stelt dat May de stemming in het land verkeerd heeft ingeschat. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van ‘een moedige vrouw’.