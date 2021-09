Boris Johnson waarschuwt voor klimaatramp in kleurrijke VN-toespraak

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdagavond (lokale tijd) in een kleurrijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gezegd dat de geplande klimaattop in Glasgow over 40 dagen ‘een keerpunt voor de mensheid’ moet worden. Het is tijd voor de wereld om ‘op te groeien’ en klimaatverandering serieus te nemen, zei Johnson.

,,We moeten gehoor geven aan de waarschuwingen vanuit de wetenschap. Neem Covid-19 als een voorbeeld: alle sombere voorspellingen bleken uit te komen”, aldus de Britse premier, die de aandacht probeerde te trekken door Kermit de Kikker in zijn toespraak te verwerken. ,,Die muppet had het niet bij het rechte eind toen hij zei dat het eenvoudig is om groen te zijn”, vertelde Johnson.

,,Deze wereld - een kostbare blauwe bol met het oppervlakte van een eierschaal en een vleugje atmosfeer - is geen onverwoestbaar stuk speelgoed, we kunnen ons er niet naar hartenlust tegenaan blijven werpen”, vertelde de premier. ,,We maken deze prachtige planeet feitelijk onbewoonbaar, niet alleen voor ons maar ook voor vele andere soorten.”

De klimaattop van de Verenigde Naties, de zogenoemde COP26 die later dit jaar in de Schotse stad Glasgow wordt gehouden, zal volgens Johnson ‘een keerpunt’ worden. Wereldleiders zijn in staat tot ‘geweldige verandering’ en de Britse premier noemde een aantal actiepunten die hij ondersteunt, zoals het volledig links laten liggen van kolencentrales in de komende decennia.