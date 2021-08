Bosbrand Italië: evacuatie 400 inwoners en toeristen

video Bosbranden in Californië exploderen: nu de op twee na grootste uit de geschiede­nis

6 augustus De bosbranden in Californië zijn de afgelopen dagen enorm in omvang gegroeid. Het zogenoemde Dixie-vuur in Noord-Californië nam afgelopen nacht met 285 vierkante kilometer toe. Daarmee is het nu de op twee na grootste uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat.