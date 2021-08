Bosbranden in Californië exploderen: nu de op twee na grootste uit de geschiedenis

De bosbranden in Californië zijn de afgelopen dagen enorm in omvang gegroeid. Het zogenoemde Dixie-vuur in Noord-Californië nam afgelopen nacht met 285 vierkante kilometer toe. Daarmee is het nu de op twee na grootste uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat.

Op dit moment beslaan de vlammen van het Dixie-vuur een oppervlakte van 1751 vierkante kilometer. Twee dagen geleden was dat nog 1024 vierkante kilometer.

Afgelopen woensdag verwoestte de brand het Noord-Californische dorp Greenville. Bijna alle achthonderd inwoners werden kort voordat het vuur de stadskern bereikte geëvacueerd. De rest kon gered worden door de brandweer toen het vuur Greenville al had bereikt.

‘Verschrikkelijk’

,,Het is verschrikkelijk. We zijn ons huis kwijt, mijn zaak, het centrum van ons dorp is volledig verdwenen", zei Gorman, die anderhalve week geleden samen met haar man het gebied verliet in navolging van de evacuatie-waarschuwingen. Ze wist wat foto's, haar favoriete juwelen en enkele documenten te redden.

Ze memoreert alle zaken die ze níet mee kon nemen, en die nu door de vlammen zijn verwoest: ,,De stoelen van mijn oma, het bed van mijn oudtante uit Italië. Er is een foto van mijn zoon toen hij 2 was, die ik steeds voor me zie. Hij is nu 37. Eerst denk je nog: het is ok, ik heb de negatieven.” En dan besef je: ,,O nee, die heb ik ook niet.”

Hoeveel woningen er precies vernield zijn is nog onduidelijk, maar volgens Sherrif Todd Johns zijn er zeker meer dan honderd huizen verbrand in en om het dorp.

Heet en droog

Het is op dit moment erg heet en droog in Californië, met forse winden. Daardoor breidt het vuur, dat al drie weken brandt, zich plots in hoog tempo uit. De weersomstandigheden bemoeilijken bovendien het bluswerk. ,,De winden veranderen elke paar uur van richting", zegt een woordvoerder van de brandweer. Volgens een toezichthouder van het getroffen Plumas National Forest gedraagt het vuur zich op ‘angstaanjagende’ wijze. ,,We begeven ons op onbekend terrein", zei hij.

Ook op andere plekken in de VS zijn bosbranden: het Dixie-vuur is een van de honderd actieve branden die in veertien Amerikaanse staten woeden. Vooral het westen, dat kampt met ernstige droogte, is zwaar getroffen. Het Dixie-vuur is momenteel de allergrootste in het land, en zal naar verwachting nog verder groeien. Meer dan 100.000 woningen worden door de vlammen bedreigd.

Klimaatverandering

Volgens wetenschappers heeft klimaatverandering het gebied in de afgelopen dertig jaar veel warmer en droger gemaakt, met als gevolg frequentere en meer destructieve bosbranden. Halverwege vorige maand werden delen van de VS en Canada getroffen door een hittegolf. In Death Valley in Californië, vaak de heetste plek in de Verenigde Staten, werd zondag 11 juli een recordtemperatuur van 54 graden Celsius bereikt. Eind juni werd in Canada en de Noord-Amerikaanse westkust ook al een reeks warmterecords verbroken.

Volledig scherm Een uitgebrand voetuig in Greenville. (Josh Edelson/AFP) © AFP