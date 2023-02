Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen gewond

Experts waarschu­wen voor onbeheers­ba­re natuurbran­den in ons land: ‘Nationaal actieplan nodig’

ARNHEM/ DE BILT - Door toenemende warmte en droogte zal Nederland steeds vaker te maken krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Daarvoor waarschuwen experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem, het KNMI in De Bilt en andere kenniscentra in een gezamenlijk rapport.

23 januari