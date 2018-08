Bosbranden in de Algarve blijven woeden: 29 gewonden en meer dan 16.500 hectare verwoest

Stevige wind en hoge temperaturen bemoeilijken de bluswerkzaamheden in de moeilijk toegankelijke Algarve. De afgelopen dagen werden al verschillende huizen en een hotel geëvacueerd. De rookwolken bereikten intussen ook de bij toeristen populaire stranden.



Vanaf morgen koelt het ook in Portugal ietwat af, na dagen met recordtemperaturen tot 46 graden. In Monchique blijft het kwik de volgende dagen op maximaal 25 graden, maar in verschillende Portugese regio's in het zuiden, het noorden en het oosten blijft het risico op bosbranden hoog.



In het oosten van Spanje woeden vandaag ook nog altijd bosbranden. Een brand ruim 50 kilometer ten zuiden van Valencia heeft al 800 hectare bos in de as gelegd. Verschillende woonwijken werden maandagavond al geëvacueerd: zo'n 2500 mensen moesten de nacht doorbrengen in noodonderkomens.