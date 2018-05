Botbreuken en hoofdwonden na paniek om valse bommelding vlucht Indonesië

Buurman die aan balkon bungelend jongetje vasthield: 'Ik kon niet hijsen'

11:41 De Malinese migrant Mamoudou Gassama die afgelopen weekend een vierjarig jongetje van een balkon in Parijs redde was gisteren het gesprek van de dag, in Frankrijk en andere landen. Een geweldige actie. Maar wat bleef was de vraag: Waarom deed de buurman niks? ,,Ik kon hem niet omhoog hijsen'', reageert de man.