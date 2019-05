Botswana geeft olifantenjacht vrij

In een verklaring zegt de regering dat het vrijgeven van de jacht op een ‘’ordelijke en ethische manier’' geschiedt en in lijn met de wet en regels. Sinds 1991 is het aantal olifanten in Botswana bijna verdrievoudigd tot 160.000. Het dunbevolkte Afrikaanse land voerde in 2014 het verbod op olifantenjacht in.