Boze Amerikaan gaat matras te lijf op zoek naar minnaar van vriendin

De politie van Okaloosa County in de Amerikaanse staat Florida reageerde op een telefoontje van Oquendo's vriendin, die even na één uur 's nachts kans gezien had de slaapkamer uit te sluipen. Ze vertelde hoe Felipe eerder op de dag methamphetamine had gerookt en 's avonds razend de slaapkamer was binnengestormd. Hij beschuldigde de vrouw ervan hem te bedriegen en begon met een beddenpoot op het matras in te steken en te slaan. Oquendo dacht dat de vreemdganger in het matras zat en scheurde het voor de ogen van vriendinlief aan stukken. De vrouw moest toezien hoe Felipe zijn woede botvierde en mocht de slaapkamer niet uit.

Ontsnapt

Toen de politie de wildeman uiteindelijk tot bedaren wist te brengen, vertelde die een onsamenhangend verhaal over hoe hij met het matras had gevochten, de man erin in bedwang had weten te houden en hoe zijn rivaal eruit had weten te komen en was ontsnapt.



Oquendo gaf later toe dat hij drugs had gebruikt. Agenten vonden bewijzen daarvan in de woning en hielden de man aan. Hij werd aangeklaagd voor drugsbezit, huiselijk geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving van zijn vriendin. Die laatste hield aan aan het voorval geen verwondingen over.