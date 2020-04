Aangehouden hardrijder maakt foto’s en vlucht nadat vrachtwagen agenten doodrijdt

Volgens Graham Ashton, politiechef in Victoria, vluchtte de hardrijder na de botsing met de agenten, nadat hij er eerst foto’s van had genomen. Vervolgens zette hij de foto’s online. De man, Richard Pusey, is een bekende van de politie. Hij meldde zich later bij het bureau, werd gelijk aangehouden en wordt nu ondervraagd.



De vrachtwagenchauffeur ligt momenteel in een ziekenhuis. Hij heeft lichte verwondingen en verloor het bewustzijn door de crash. Het is nog niet duidelijk of de botsing een ongeluk was of opzettelijk. De chauffeur wordt daarom bewaakt.