Explosie aantal ziekenhuisopnames in Engeland haalt franje van Freedom Day af

In de buurt van New Delhi is de jungle weer terug: ‘Heb je gehoord dat er gisteren een luipaard is aangereden?’

13 juli Er leven veel meer wilde dieren en plantensoorten in de ‘droge’ jungle van Delhi dan verwacht. Dat ontdekten onderzoekers van het Indiase instituut voor Ecologie en Ontwikkeling (CEDAR) recentelijk. Opvallend, want decennialange mijnbouw had een kaalgeslagen landschap achtergelaten. Nu blijkt dat de wildernis is teruggekomen. Maar voor hoelang?