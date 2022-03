Brand uitgebroken in Londense wolkenkrabber

De brand is uitgebroken in een flatgebouw met 21 verdiepingen aan woningen en kantoren aan de Whitechapel High Street, schrijft Sky News. Volgens getuigen vallen grote glazen panelen honderden meters naar beneden en ze spreken van ‘vreselijke taferelen’. Drie winkels op de begane grond, vier auto's en een telefooncel zouden ook in lichterlaaie staan.



Mensen worden opgeroepen om de omgeving te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. De gebouwen in de buurt zijn geëvacueerd. Zo’n 125 brandweermannen van verschillende Londense afdelingen zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 65 meter hoge ladderwagen.



Lynn Ling (25), een studente aan de London School of Economics uit China die op de twintigste verdieping woont met haar man Yuri, noemt het incident ‘heel eng'. Haar man belde rond 16.30 uur vanaf de straat om haar te waarschuwen. ,,Ik heb geen alarm gehoord. Ik denk dat er een brandalarm was op de begane grond, maar ik kon het niet duidelijk horen op de twintigste. Ik ging mijn deur uit, maar ik ontdekte dat er rook in de gang was , dus ik ging naar beneden. Ik vergat mijn jas mee te nemen.”