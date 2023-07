Branden op La Palma blijven groeien, waarschuwingen voor Tenerife en Gran Canaria

De bosbrand die zaterdag op het Canarische eiland La Palma is uitgebroken, is nog steeds niet onder controle. Sterker nog, de brand blijft groeien en heeft inmiddels al ruim 4600 hectare getroffen. Ook de eilanden Tenerife en Gran Canaria lopen risico.

Meer dan vierhonderd brandweerlieden zijn momenteel bezig met een poging om de branden te blussen. De aanhoudende windvlagen uit het zuidwesten maken het werk zeer lastig. De brandweer maakt onder meer gebruik van dertien vliegtuigen en helikopters. Volgens de lokale autoriteiten moeten ook de eilanden Tenerife, Gran Canaria, El Hierro en La Gomera ‘maximaal alert’ zijn op het risico van bosbranden.

Ook daar kan een mix van wind, klimaatomstandigheden en een hittegolf zorgen voor gevaar. Op Gran Canaria werd bijna 42 graden gemeten en ook op La Palma was het ruim 40 graden. Daarbij moet worden aangetekend dat de weersomstandigheden wel wat verbeteren. Zo daalt de komende tijd de temperatuur, neemt de wind af en stijgt de luchtvochtigheid, zo laten de Canarische autoriteiten weten. Op Tenerife en Gran Canaria braken ook kleine branden uit dit weekend.

Volledig scherm Brandweerlieden aan het werk op La Palma. © REUTERS / Borja Suarez

Weerstand van bewoners

Het vuur op La Palma - met zo'n 75.000 inwoners - begon in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland, in de gemeente Puntagorda, en werd verspreidt door de harde wind. Zeker dertien huizen zijn getroffen, zei de president van de Canarische Eilanden Fernando Clavijo. Burgers wordt opgeroepen om beter naar de autoriteiten te luisteren als ze gevraagd wordt het gebied te verlaten. Eerder was er weerstand van bewoners die hun huizen niet wilden achterlaten.

De brandbestrijders proberen te voorkomen dat het vuur panden en het nationale park van La Caldera Taburiente verwoest. Ze hopen dat de wind niet draait of heviger wordt, omdat de brand nog lang niet onder controle is. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zaterdag op Twitter zijn steun betuigd aan La Palma en hulp toegezegd. Vanaf het Spaanse vasteland zijn versterkingen gestuurd. Het ministerie van Defensie meldt dat er 120 militairen met blusmaterieel zijn aangekomen. In totaal zijn al 4255 mensen geëvacueerd uit de gemeentes Tijarafe en Puntagorda.

Vulkaanuitbarsting

Het vulkanische eiland heeft vergeleken met de andere Canarische Eilanden veel bos en kent wel vaker grote bosbranden, zoals in 2005, 2009, 2012 en 2016. In 2021 was er nog een grote uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja, die bijna drie maanden duurde en voor bijna 850 miljoen euro schade aanrichtte. Een heel dorp werd weggevaagd. De lava van die uitbarsting bedekte destijds 1219 hectare van het eiland, circa 1,7 procent van het totale oppervlak van La Palma. De huidige brand heeft tot dusver ruim 6 procent van het eilandoppervlak getroffen.