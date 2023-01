Brandweer Memphis ontslaat hulpverleners wegens inadequaat handelen bij fatale arrestatie

In een verklaring schrijft het brandweerkorps dat de hulpverleners werden ingeschakeld na een telefoontje van de politie om “een persoon waar pepperspray tegen was gebruikt”. Dat was de zwarte Nichols, de arrestant die enkele dagen na zijn arrestatie overleed. De twee medici en de chauffeur arriveerden binnen enkele minuten “maar slaagden er niet in de toestand van de patiënt adequaat te beoordelen”. Wel werd een ambulance ingeschakeld, die uiteindelijk ruim twintig minuten na het initiële telefoontje van de agenten arriveerde. Volgens het brandweerkorps voldeed het handelen van de brandweerlieden daarmee “niet aan de verwachtingen”.

Wat de rol van de zesde agent is die maandag op non-actief werd gezet, is niet duidelijk. Plaatselijke media melden dat een een blanke agent betreft, maar over zijn rol bij de arrestatie is weinig duidelijk. ,,Hij is geschorst, net als de andere betrokken agenten’’, zo laat een topvrouw van het korps maandag weten. ,,Het onderzoek is nog in volle gang, we zullen erover communiceren zodra we zelf meer weten over het dossier.’’ De agent is nog geen verdachte en is niet ontslagen.