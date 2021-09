Brandweer op La Palma trekt zich terug wegens explosies vulkaan

reconstructie Hoe een sprookjes­ach­ti­ge roadtrip door de VS eindigde in een ware nachtmer­rie

20 september De verdwijning van youtuber Gabby Petito (22) houdt de Verenigde Staten al weken in de greep. Petito en haar verloofde Brian Laundrie (23) vertrokken begin juli op roadtrip door de VS. Het moest de tijd van hun leven worden. Tot hun reisverslagen in augustus plots stopten, en de blondine abrupt verdween. Brian keerde alleen terug naar huis. Niet veel later verdween hij zelf. De reconstructie van een gruwelijk fout gelopen roadtrip.