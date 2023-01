Branson's raketlancering: misplaatst Rambo-gedrag of cruciale stap voor Europa?

Omstreden influencer Andrew Tate na zijn vrijheid nu ook 11 peperdure auto's kwijt

Andrew Tate, de Brits-Amerikaanse influencer en ex-kickbokser die vorige week is opgepakt in Roemenië, is nu ook een deel van zijn autocollectie kwijt. Roemeense justitie nam in totaal elf luxueuze auto's in beslag, waaronder een Rolls-Royce en een Porsche.

6 januari