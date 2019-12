Braziliaan sterft aan spinnenbeet omdat hij ‘te macho’ was om naar dokter te gaan

De 39-jarige vrouw stierf begin vorige maand in Campinas, in het zuidoosten van Brazilië. Pas vier dagen nadat ze door de giftige vioolspin werd gebeten, zocht ze medische hulp, omdat ze eerder nog geen alarmerende symptomen had. Eenmaal in het ziekenhuis stierf ze in extreme pijn, omdat de medicatie die ze kreeg niet werkte. Het ziekenhuis zegt dat niet duidelijk was welk antigif de vrouw moest krijgen, omdat ze niet wist door wat ze was gebeten. Later bleek dat het om de vioolspin ging.