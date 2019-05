Braziliaanse oud-president Temer weer de cel in

Venezo­laans oppositie­lid Zambrano gearres­teerd door inlichtin­gen­dienst

3:54 Edgar Zambrano, lid van de Venezolaanse Nationale Vergadering en rechterhand van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, is door de inlichtingendienst van president Nicolas Maduro gearresteerd. Dat zegt oppositieleider Guaidó, die in een machtsstrijd verwikkeld is met Maduro.