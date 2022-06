Braziliaanse politie vindt ‘menselijke resten’ in zoektocht verdwenen journalist

De Braziliaanse politie heeft ‘menselijke resten’ gevonden in de zoektocht naar de verdwenen Britse journalist Dom Phillips. Phillips werd zondag voor het laatst gezien toen hij met zijn reisgenoot, de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira, de jungle in trok op zoek naar de originele bewoners van de Amazone.

De Braziliaanse politie wil niet delen wat er precies gevonden is. Naast de menselijke resten is er ook bloed gevonden op de boot van een lokale visser in de Javeri-vallei die afgelopen week opgepakt werd vanwege verboden wapenbezit. Tot nu toe is ‘Pelado’, zoals de visser in Braziliaanse media wordt genoemd, de enige verdachte in de zaak. Onderzoek in een forensisch laboratorium moet laten uitblijken of de gevonden resten ook daadwerkelijk van een van de verdwenen mannen is.

Phillips was journalist voor onder meer The Guardian en The New York Times. Hij schrijft al jaren over het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners van de Amazone en de aantasting van het milieu in het gebied als gevolg van uitbuiting door de Braziliaanse bevolking. Samen met Pereira maakte hij een reis door de Braziliaanse Amazone voor een nieuw boek waar hij aan werkte.

De onderzoeker en de journalist raakten zondag vermist in de Javeri-vallei, een afgelegen gebied waar veel illegale stropers en vissers actief zijn. De mannen werden voor het laatst gezien toen ze de Itaqui-rivier per boot wilden oversteken naar Atalaia do Norte, een klein stadje. De tocht zou drie uur moeten duren, maar toen de mannen acht uur later nog niet aan waren gekomen sloeg koepelorganisatie Univaja alarm. De Braziliaanse politie startte een grote zoektocht waar ook militaire helikopters aan te pas komen.

Volledig scherm De politie is in bootjes en helikopters op zoek naar de verdwenen journalist. © AP

Valse bekentenis

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd bij de verdwijning. Activisten die samen met Phillips en Pereira op pad waren zeggen dat ze Pelado kort voor de verdwijning samen met een andere visser de mannen zagen bedreigen met een vuurwapen.

Familieleden van Pelado zeggen juist dat hij onschuldig is en dat hij gemarteld zou worden voor een valse bekentenis. ,,Ze hebben hem geslagen, gemarteld, onderwater geduwd en pepperspray in zijn gezicht gespoten”, aldus een broer van de visser tegen persbureau AP, nadat hij Pelado had bezocht in de cel. Het bloed in de boot zou volgens de moeder van Pelado van een varken zijn dat kort voor de vermissing geslacht was en vervoerd werd in de boot.

De verdwijning ontvangt veel aandacht in Brazilië. Onder andere Braziliaanse milieubeschermers en de oud-voetballer Pelé hebben de overheid onder druk gezet om de zaak snel op te lossen.

Volledig scherm Het Braziliaanse leger helpt ook mee in de zoektocht. © AFP

