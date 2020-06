Brazilië gruwelt van tragische dood 5-jarige kleuter

In Brazilië is grote woede ontstaan over de dood van een 5-jarige jongen. Hij viel van de negende etage van een flat in de noordoostelijke stad Recife, terwijl hij onder de hoede was van de vrouw bij wie zijn moeder het huishouden doet. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw het jochie in een lift achterlaat en op een van de bovenste knoppen drukt. ,,Waarom? Ze heeft mijn zoon de dood in laten gaan’’, zegt moeder Mirtes. ,,Maar ik wil gerechtigheid.’’

Volledig scherm Mirtes, de moeder van Miguel, tijdens een interview met de Braziliaanse zender TV Globo. © TV Globo Mirtes Renata is wat ze in Brazilië noemen een guerreira. Een trotse, dappere vrouw van eenvoudige komaf, die zichzelf veel ontzegt en offers brengt voor haar gezin. Dinsdagochtend vertrekt ze vanuit haar huis in de sloppenwijk Barro in Recife naar het chique flatcomplex Maurits van Nassau in het centrum, genoemd naar de Nederlandse gouverneur van het noordoosten van Brazilië in de zeventiende eeuw. Al vier jaar zorgt ze daar voor het appartement en de kinderen van haar werkgevers, Sérgio Hacker, burgemeester van de kustplaats Tamandaré even buiten de stad, en zijn vrouw Sari Corte Real.

Ondanks de coronapandemie die Brazilië in zijn greep heeft, werkt Mirtes gewoon door. Ze heeft het geld nodig en haar bazen willen haar niet doorbetalen zonder te werken. Ze krijgt het virus zelf ook, vermoedelijk aangestoken door haar werkgever Sérgio, die in april in zelf-quarantaine gaat omdat hij besmet is.

Drama

Ze neemt haar 5-jarige zoontje Miguel mee naar het werk. Scholen en crèches zijn dicht vanwege het coronavirus, haar moeder en ‘vaste oppas’ heeft die dag andere verplichtingen. Nadat bazin Sari haar vraagt even met de hond te gaan wandelen, speelt zich een drama af. Miguel mist zijn moeder, begint te huilen en wordt opstandig.

Sari, die op dat moment net haar nagels laat doen door de manicure, raakt geïrriteerd. Miguel opent de deur naar het trappenhuis en vervolgens die van de lift. Op videobeelden die later door de politie worden vrijgegeven, is te zien hoe Sari op een van de bovenste knoppen drukt. Miguel komt uit op de negende etage. Hij klimt over een hek en valt 35 meter naar beneden.

Precies op dat moment komt Mirtes weer het terrein op en ziet Miguel zwaargewond op de grond liggen. Ze neemt haar enige kind in haar armen en praat lieve woordjes tegen hem. ,,‘Mijn jongen, laat mama niet alleen. Mijn liefje, mama is hier’, zei ik tegen hem. Hij ademde nog, maar zijn ogen knipperden niet’’, vertelt ze in een emotioneel tv-interview op de Braziliaanse zender TV Globo.

Een arts uit het complex verleent eerste hulp. Miguel, die droomde van een carrière als profvoetballer, overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis. ,,Miguel is nu een sterretje, in de schoot van Maria’’, zegt Mirtes.

Gearresteerd en weer vrij

Volledig scherm Sari Corte Real, de vrouw die Miguel alleen achterliet in de lift. © TV Globo De politie heeft werkgeefster Sari gearresteerd op verdenking van dood door schuld. Na betaling van een borgsom van zo’n 3500 euro is ze weer vrijgelaten. Haar identiteit geeft de politie echter niet vrij, wat ongebruikelijk is in Brazilië. Pas als Mirtes op televisie vertelt wie haar bazen zijn, wordt duidelijk dat het gaat om de burgemeestersvrouw.

Moeder Mirtes is woest en zwaar teleurgesteld in haar bazin. ,,Zij liet haar kinderen vaak bij mij achter, dan paste ik op alsof het mijn eigen kinderen waren. En nu, één keer, vertrouw ik mijn zoon aan haar toe en heeft zij geen geduld. Miguel kon soms lastig zijn, maar hij was een kind. Waarom heeft ze dit gedaan? Miguel was alles wat ik had. Ze heeft mijn kind de dood in laten gaan. Ik wil gerechtigheid en ik zal zorgen dat die er komt, al moet ik erdoor onder een brug slapen.’’

Nationale tragedie

Wat begon als een lokaal drama in een uithoek van Brazilië, is uitgegroeid tot een nationale tragedie. De grote, landelijke media berichten inmiddels over de zaak, die veel rouwranden van de Braziliaanse maatschappij samenbrengt: de tegenstelling tussen zwart en wit, arm en rijk, de klassenmaatschappij, het coronavirus. Veel Brazilianen zijn geraakt door de tranen van moeder Mirtes. Ze vrezen samen met haar dat de op borgtocht vrijgelaten Sari, net als haar man afkomstig uit een rijke en machtige familie in de streek, ‘wegkomt’ met een lichte straf.