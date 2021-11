Brazilië in shock na tragische dood van geliefde ‘Koningin van het Lijden’

Europese klopjacht op beruchte crimineel (40) die miljoenen stal van beroemdhe­den

Een beruchte crimineel uit Peru wordt in heel Europa gezocht vanwege betrokkenheid bij een reeks inbraken in de luxe huizen van een aantal beroemdheden, onder wie voormalig topvoetballer Frank Lampard. De 40-jarige Alfredo Lindley is in het Verenigd Koninkrijk en in Italië een bekende van de politie omdat hij daar sinds 1995 onder verschillende namen misdrijven pleegt.

4 november