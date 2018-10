Brazilië, waarheen?

Brazilië is vandaag naar de stembus gegaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. AD-correspondent Joost de Jong woont inmiddels bijna vijf jaar in Rio de Janeiro. Een persoonlijk verhaal over wat er op het spel staat in het grootste land van Zuid-Amerika.

,,En? Op wie zou jij eigenlijk stemmen, als dat zou mogen?”, vraagt mijn Braziliaanse echtgenote als we in de bus zitten op weg naar Copacabana, waar zij ondanks onze verhuizing nog altijd staat geregistreerd en haar stem moet uitbrengen. Brazilië kiest en het land staat op een soort kruispunt. Van de dertien kandidaten gaat het eigenlijk tussen twee.

Extreemrechtse populist

Aan de ene kant de extreemrechtse populist Jair Bolsonaro, die met een kruistocht tegen geweld en voor harder politie- en legeroptreden en zijn haat tegen het te ‘softe’ beleid van de socialistische Arbeiderspartij in de afgelopen vijftien jaar de meeste stemmen lijkt te halen.

Zijn achterban bestaat vooral uit rijke, blanke Brazilianen, die met afgrijzen toezien hoe de traditionele klassenscheiding vervaagt. ‘Armen’ wisten de afgelopen jaren een bestaan op te bouwen via sociale hulpprogramma’s, studie en werk.

Socialistische armenhelper

Aan de andere kant staat Fernando Haddad, die namens de Arbeiderspartij juist opkomt voor die groep.

Ik kijk om me heen, veel geel-groen in onze wijk Tijuca, ingeklemd tussen de noordzone van de stad en het centrum. De aanhang van Bolsonaro heeft de nationale kleuren geannexeerd en Tijuca is een Bolsonaro-bolwerk. Oude Braziliaanse chique, oud geld. Blank. Een man draagt een T-shirt waarop staat dat mensen uit het noord-oosten van Brazilië terug moeten naar waar ze vandaan komen.

Want Bolsonaro en zijn aanhang hebben het niet op de - doorgaans ook gekleurde - immigranten uit dat gebied, die naar de steden in het zuiden trekken in de hoop een beter bestaan op te bouwen. Zoals Bolsonaro en zijn aanhang het op meer groepen niet hebben: vrouwen, homo’s, indianen, hun rechten moeten zoveel mogelijk worden ingeperkt.

'Communisten en fascisten'

Bus 410 voert deels door de volkswijk Rio Comprido, met aanpalende ‘morro’s, de bergen van Rio waar de sloppenwijken zijn. Hier veel socialistisch rood. Opeens wordt de bus afgesneden door vier toeterende brommers met wapperende Bolsonaro-vlaggen. ,,Fascisten!”, roept een man door het open raampje.

Dat is wat me deze campagne het meeste is opgevallen. Het gaat hard tegen hard, van weerszijden, rechts en links. Kandidaten die volkomen redelijke opvattingen hebben en die ook op een redelijke manier naar voren brengen, krijgen nauwelijks steun. Rechts maakt links uit voor ‘communisten’, andersom vergelijkt de Arbeiderspartij Bolsonaro met Hitler.

Over werkelijke oplossingen voor de problemen en de totaal verziekte sfeer in het land gaat het niet. Natuurlijk, er moet iets fundamenteel veranderen in Brazilië. Aan de enorme corruptie, de ingestorte economie met dertien miljoen werklozen, het nog altijd gebrekkige onderwijs en de falende gezondheidszorg. Wat dat betreft heeft de Arbeiderspartij niet veel om trots op te zijn na vier stembusoverwinningen op rij.

Maar vooral moet er iets veranderen aan het enorme geweld met meer dan 60.000 doden per jaar. De dagelijkse schietpartijen geven het prachtige Rio een zwarte rand. Ook ‘ons’ zo rustige Tijuca wordt overspoeld met overvallen en berovingen, vaak met dodelijke afloop.

Drugsoorlogen

Maar het is onvergelijkbaar met de drugsoorlogen in de armere buitenwijken. Daar vallen dagelijks tientallen doden door gevechten tussen drugsbendes en politie- en legergeweld. Criminelen, agenten, maar ook onschuldige voorbijgangers. Kinderen. Baby’s soms. Bijna elke dag zijn scholen dicht of moeten kinderen in het klaslokaal wegduiken omdat kogels overvliegen of in de muren slaan. Leraren op basisscholen krijgen speciale VN-cursussen hoe ze moeten omgaan met oorlogssituaties. Want oorlog, dat is het. Elke dag.

Bolsonaro, een voormalige legerkapitein met een voorliefde voor het vroegere militaire bewind in Brazilië, heeft van het drugsgeweld een van zijn belangrijkste thema’s gemaakt. Zijn oplossing – nog meer geweld ertegen inzetten en politie en leger bevoegdheden geven om verdachten dood te schieten – krijgt applaus van zijn achterban.

Maar de miljoenen mensen in de favela’s schieten weinig op met een nog repressievere politiestaat. Zij en veel andere Brazilianen hebben liever goede scholen en een dokterspost in de buurt.

Dan kijk ik naar mijn zoon (3), naast me in de bus, vrolijk spelend met zijn nieuwste autootje. Half Nederlands, half Braziliaans is hij, net als zijn moeder geboren in de binnenlanden van Bahia. Noord-oost Brazilië is dat. Als hij een dag in de zon zit, heeft hij net zo’n mooi koffie-met-melk-kleurtje als zijn moeder, na een week is hij net zo zwart als zijn opa. Deze verkiezingen gaan ook over hem, zijn moeder, zijn Braziliaanse familie en miljoenen zoals zij.