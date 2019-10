Brexit blijft boeien maar leidt wel tot gezondheidsklachten

Volgens John Ryley, de baas van Sky News is de brexitvrije zender nodig omdat ,,al het andere nieuws erdoor wordt verstikt”. De helft van een nieuwsuitzending gaat vaak over brexit. ,,Soms hebben kijkers de behoefte om even iets anders te horen”. Ook uit medische hoek komen geluiden dat de slepende brexit mogelijk in verband kan worden gebracht met een verhoogd aantal klachten over slapeloosheid, slecht humeur en stress. Antonis Kousoulis, directeur van de England and Wales at the Mental Health Foundation: ,,Het begon met veel boosheid en ontkenning van mensen die in de EU wilde blijven, nu zien we hetzelfde bij mensen die voor brexit stemden omdat het maar niet lukt dit te regelen. Nu is eigenlijk iedereen ontevreden.”



Volgens onderzoek van opiniepeiler YouGov zegt 40 procent van de Britten dat ze zich door brexit af en toe machteloos, boos of bezorgd voelen. Een op de tien heeft er slechte nachten van. Twee op de tien hebben angsten die op de een of andere manier met brexit te maken hebben, in Londen zelfs drie op de tien. Kousoulis kan zich wel vinden in een brexitvrije zender.



De zondagskranten doen nog niet aan brexitvrije pagina’s. ,,Vernederende nederlaag”, kopt de The Observer. De linkse krant benadrukt evenzeer dat Johnson zijn plannen dan wel gedwarsboomd zijn waardoor hij wettelijk verplicht is om uitstel te vragen, maar dat doet hij met tegenzin. ,,Geen uitstel zweert Johnson.”



The Sunday Times bekijkt het vanuit een andere invalshoek: ,,Boris bindt de strijd aan met brexit ‘wreckers’”. En dat doet hij met zijn drie ‘uitdagende’ brieven: strijdlustige taal. En dat is de tendens van het volledige artikel. Zo zou Johnson ‘een nieuw front geopend hebben in zijn strijd voor de brexit’. Andere kranten focussen zich op de ministers in het parlement, eerder dan op Johnson. Zo kopt The Daily Mail simpelweg ‘The house of fools’ of het (Lager)huis der dwazen, bij wijze van samenvatting.