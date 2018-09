Brexit-condooms met een sneer naar May vinden gretig aftrek

Op de eerste dag van de tweedaagse conferentie is tegen lunchtijd bijna de helft van de Brexit-kapotjes verhandeld. ,,Het is een condoom met een goede reputatie'', zegt Cheek. Net als de zakjes met Brexit-toffees die ook een verwijzing zijn naar Mays, in de ogen van UKIP, slappe aanpak om Europa te verlaten.



Gisteren werd een Brits voorstel met afspraken over voorwaarden van de uittreding uit de EU afgewezen, maar zonder verdere toelichting. Volgens May duidde dat op een gebrek aan respect. Ze herhaalde het Britse standpunt dat 'geen deal met de EU beter is dan een slechte deal'.



May sprak vandaag in een speech van een 'impasse' en eiste dat de onderhandelaars met een tegenvoorstel komen. Het Britse pond, dat in aanloop naar Mays verklaring al een daling inzette, duikelde tijdens de toespraak nog verder. Was de munt in juni nog 1,30 euro waard, nu krijg je er amper 1,11 voor.