Brexit-discriminatie: Nederlandse uitgescholden in Engelse boekhandel

'Rot op hier' en 'ga terug naar je eigen land'. Deze en andere anti-Europese teksten kreeg een in Engeland werkzame Nederlandse regisseuse afgelopen weekend naar haar hoofd geslingerd in een boekhandel in Salisbury. ,,Schokkerend, maar ik ga er iets positiefs mee doen", zegt Lysanne van Overbeek (25) tegen deze krant.

De Bussumse woont en werkt al zeven jaar in Londen en maakte naar eigen zeggen nog nooit zoiets mee. Ze draaide vorige week de opera Hänsel und Gretel (Hans en Grietje) van componist Engelbert Humperdinck in Salisbury en ging zaterdag winkelen met een Belgische sopraan. Ze bezochten samen een vestiging van de gerenommeerde boekhandel Waterstones.

Oudere man

,,Terwijl we in het Nederlands over boeken praatten, kwam er opeens een ogenschijnlijk keurige, oudere man naast ons staan. Hij pakte een boek uit het schap en mompelde iets. Aanvankelijk konden we niet verstaan wat hij zei, maar al snel ging het volume omhoog. 'Ga terug naar je eigen land. Rot op hier. Jullie pakken banen af van Engelsen, ruïneren onze economie', beet hij ons zonder opkijken toe. De man gedroeg zich erg vijandig, blijkbaar omdat we een andere taal spraken. We wisten niet hoe we het hadden, keken elkaar geschrokken aan en besloten de zaak uit te lopen. We voelden ons heel erg ongemakkelijk en niet welkom", vertelt Van Overbeek.

Alvorens de boekhandel te verlaten, kaartte ze het voorval aan bij de medewerkers. Die reageerden al even geschrokken, constateerde de Nederlandse. ,,Ze zeiden: 'Het spijt ons verschrikkelijk dat u dit is overkomen en dan ook nog in onze zaak. Neem alstublieft van ons aan dat niet alle Engelsen zo zijn zoals deze man'."

Media

Soortgelijke reacties kreeg de regisseuse toen ze collega's en andere mensen in Salisbury vertelde over het incident. Sinds het Brexit-referendum in juni vorig jaar zijn Europeanen het mikpunt van anti-Europese kritiek. Van Overbeek kreeg er niet eerder mee te maken. Althans niet in deze mate. ,,Een Engelse zei me in een gesprek vlak na het referendum wel dat alle Europeanen wat haar betreft het land uit moesten. 'Maar jij niet want jij bent oké', kwam er tot mijn opluchting achteraan."

Het aan den lijve ondervinden van de Brexit-discriminatie was voor de Nederlandse aanleiding naar een plaatselijke krant te stappen. ,,Ik wilde het verhaal naar buiten brengen, omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich ervan bewust zijn dat dit gebeurt."



Om dezelfde reden doet ze haar verhaal nu tegenover ons. ,,Er wonen heel veel Europeanen in Engeland. Ik ben er slechts één van. Ik kwam hier zeven jaar geleden naartoe, studeerde hier, vond mijn partner, heb hier mijn vrienden, mijn carrière. Kortom: alles wat ik heb, heb ik te danken aan dit land. Een land waar ik me thuis voel. Maar nu opeens verkeer ik in onzekerheid. Moet ik terug naar Nederland en helemaal opnieuw beginnen?"

