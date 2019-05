Brexit leidt tot eerste onafhankelijkheidsmars Wales ooit

Ondanks het vrij bescheiden aantal actievoerders is de mars opmerkelijk. In tegenstelling tot Schotland heeft Wales nooit een grote onafhankelijkheidsbeweging gekend. Sinds de Britten in 2016 in meerderheid voor de brexit stemde neemt het aantal voorstanders van Welshe onafhankelijkheid echter toe. Dit ondanks dat de bevolking van Wales ook nipt voor een brexit stemde. Dit in tegenstelling tot Schotland waar een ruime 62 procent van de bevolking tegenstemde.



Andere factor is de groeiende armoede in Wales. Uit een peiling van ITV Wales blijkt dat 12 procent van de inwoners van het land voor onafhankelijkheid is. Voorman van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru zei tegen lokale media dat de Engelse regering Wales te lang heeft genegeerd. ,,Een derde van onze kinderen leeft in armoede en als je naar de brexit kijkt kun je zien dat Westminster Wales niet kan regeren." Volgens hem hangt er verandering in de lucht. ,,Jarenlang leek onze wens om een onafhankelijk Wales te zien ver weg. Maar het tij keert, de marsen worden talrijker en de stemmen luider.”