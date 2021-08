Brexit-onderhandelaar wil de nieuwe Franse president worden

'Door politicus verkrachte' vrouw (24) steekt zichzelf live op Facebook in brand in India

25 augustus In India zijn activisten en voorvechters voor vrouwenrechten in de ban van de gruwelijke zelfdoding van een 24-jarige vrouw, die zich na een vermeende verkrachting door een politicus in de steek gelaten voelde door de overheid. De vrouw en een vriend staken zichzelf voor het Hooggerechtshof in Delhi in brand, voor de ogen van vele duizenden kijkers op Facebook. De twee vrienden overleefden de wanhoopsdaad niet.