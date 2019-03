Brexitchaos compleet, Lagerhuis verwerpt May's deal voor derde keer

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor. Onduidelijk is hoe het nu verder moet.

Het is de zoveelste vernederende nederlaag voor Theresa May, eerder wees het Lagerhuis haar deal met Brussel al twee keer af. Omdat nu wél een meerderheid te halen, koos de regering voor een nieuwe aanpak: parlementariërs mochten alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden. De veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie werd niet in stemming gebracht.



May bood deze week bovendien zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun. Het hielp een beetje: een groep brexiteers onder wie prominenten Boris Johnson en Dominic Raab stemde vandaag voor de deal. Maar het bleek lang niet genoeg. Het lijkt erop dat dit de definitieve doodsteek is voor het akkoord van May. ,,Het spijt me ontzettend dat het Lagerhuis een ordelijk vertrek uit de EU weer niet steunt”, zei ze in een korte speech na de stemming. ,,De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn.”

Verwarring duurt voort

May klonk gefrustreerd. ,,Dit parlement heeft een ‘no-deal’ verworpen. Het heeft ‘geen brexit’ verworpen. En het heeft woensdag alle varianten op de deal verworpen die op tafel lagen.” Daarmee verwees ze naar de niet-bindende stemming over acht alternatieve brexitscenario’s die Lagerhuisleden hadden afgedwongen.



Want wat nu? Daar weet eigenlijk niemand een antwoord op. De verwarring en onduidelijkheid duurt voort. Het parlement is van plan om maandag weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buiten over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden. Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich uitspreekt over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline nu 12 april

Maar de deadline nadert: de Britten hebben tot 12 april om met een concreet nieuw voorstel te komen en dat in Brussel voor te leggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit. Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.



Vorige week verleenden de EU-leiders de Britten nog uitstel van de brexit tot 22 mei. Dan moest het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week wel worden goedgekeurd. Dat is nu dus van de baan.



Volledig scherm Theresa May vandaag in het Britse Lagerhuis voorafgaand aan de stemming © AFP

Rutte teleurgesteld

Premier Rutte laat in een eerste reactie op de wederom afgeschoten Brexit-deal van May weten de uitslag van de stemming in het Lagerhuis ‘te betreuren’. Rutte benadrukt dat voorbereidingen op een harde Brexit nodig blijven.

Direct na de stemming maakte EU-president Donald Tusk bekend de EU-leiders opnieuw bijeen te roepen voor brexit-overleg. Zij komen op 10 april in Brussel bijeen om te praten over de ontstane impasse.



Vorige week spraken de 27 EU-leiders met May af dat als haar parlement opnieuw de brexitdeal zou afwijzen, zij de rest van de EU voor 12 april vertelt wat het Verenigd Koninkrijk nu verder gaat doen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als zij verder uitstel vraagt, moet het land wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei.