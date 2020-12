‘Brexitdeal lijkt aanstaande, nog voor Kerstmis’

De Europese Commissie onderhandelt namens de 27 lidstaten al maanden over een brexitdeal met de Britten. Reuters baseert zich op drie diplomaten. ,,Het lijkt erop dat de deal vrijwel gereed is. Het is een kwestie van bekendmaken vandaag of morgen”, zegt een EU-diplomaat. De Europese Raad, die de lidstaten in Brussel vertegenwoordigt, zou al voorbereidingen gestart zijn voor een snelle implementatie van de overeenkomst. Die zou op 1 januari in moeten gaan.