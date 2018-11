Brexiteers kritisch: ‘we betalen miljarden, krijgen niks terug’

Het wordt spannend of de Britse premier Theresa May haar conceptakkoord door het parlement kan loodsen. De Conservatieve politicus Jacob Rees-Mogg kwam vanavond al snel met een brief waarin hij gehakt maakte van de deal: ,,We geven de EU bijna 40 miljard pond en we krijgen weinig of niks daarvoor terug (...) Noord-Ierland wordt anders behandeld dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.” En het feit dat Groot-Brittannië in de douane-unie blijft staat volgens hem haaks op het idee achter de brexit. Ukip-leider Gerard Batten: ,,Dit is waar we voor gewaarschuwd hebben: verraad van het referendumresultaat. Wij blijven vechten voor een complete en totale exit uit de EU.” Voormalig brexit-minister Steve Baker twittert : ,,Dit is erger dan we vreesden, hoor ik van een collega. Ik voorspel dat dit akkoord, zoals een slechte begroting, kapot is binnen een aantal dagen.” Eerder lieten partijprominenten als Boris Johnson zich al fel kritisch uit over de opzet van de brexit.