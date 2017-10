Brexitoverleg op punt van mislukken

Het overleg zit compleet vast op de boedelscheiding, het bedrag dat Londen Europa moet betalen bij vertrek voor tijdens het lidmaatschap aangegane verplichtingen. Europa wil daarover bij voorrang een akkoord, de Britten pas op het eind. Maar ook op de twee andere Europese hoofdpunten, de rechten van burgers en de Iers/Noordierse grens, wachten nog bergen werk. Beide partijen speculeren nu openlijk over de mogelijkheid van een scheiding zonder akkoord.

,,We willen dit niet, maar premier May vindt het goed beleid om op alle scenario’s voorbereid te zijn”, aldus vanmiddag de Britse toponderhandelaar David Davis. Europees toponderhandelaar Barnier: ,,Geen deal is een slechte deal, maar we zijn klaar voor elke eventualiteit.” Formeel koerst Europa nog steeds vol aan op een akkoord, maar president Tusk zei woensdag dat wanneer het overleg eind dit jaar nog steeds stagneert, ook Europa zich moet bezinnen op een no deal-scenario. Dat zou de Britten wel gigantisch veel meer kosten dan Europa.

Forceren

Of het overleg echt al praktisch mislukt is of dat de partijen het alleen maar zwaar onder druk zetten om een doorbraak te forceren, is onduidelijk. Londen hoopt dat de Europese leiders volgende week Barnier een ruimer mandaat geven zodat hij ook kan onderhandelen over handelsrelaties en een toekomstig partnerschap, maar de kans dat Europa die stap zet is klein. De 27 houden vast aan hun eigen agenda: op een top van staats- en regeringsleiders eind volgende week vaststellen of er ‘voldoende voortgang’ zit in de onderhandelingen, en pas daarna parallelle onderhandelingen opstarten over de toekomst.

Davis zei gisteren te hopen dat de Europese leiders erkennen dat er voldoende voortgang is en dat ze een volgende stap zetten, maar Barnier gaat daar niet in mee: ,,Mijn mandaat is niet beperkt, het is precies.” Ook is hij duidelijk dat er nog onvoldoende voortgang is.