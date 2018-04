Brit die middelvinger opstak naar flitscamera's moet 8 maanden de cel in

Update Vijf Nederlan­ders die ober molesteer­den worden vervolgd, twee vrijgela­ten

16:06 Een groep van zeven Nederlanders is opgepakt in Praag omdat zij een ober het ziekenhuis in sloegen. De reden van de mishandeling was dat de ober zei dat ze niet hun zelf meegenomen alcohol op het terras mochten drinken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding. Vijf van de zeven mannen zullen worden vervolgd.