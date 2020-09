Brit krijgt boete van bijna 11.000 euro voor illegaal coronafeestje

De man werd afgelopen vrijdagavond betrapt in zijn huis in het Britse Lenton. Momenteel geldt in Groot-Brittannië een maximum van dertig gasten per bijeenkomst, terwijl de Brit er vijftig had uitgenodigd. Boa's maakten hem daarop attent, maar de man werd vervolgens gewelddadig. Om die reden legde de politie een fikse boete op.