Brits parlementslid doodgestoken, verdachte opgepakt

Het Britse parlementslid David Amess is vrijdagmiddag overleden na een steekpartij bij een mobiel kantoor in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. Amess ging daar in gesprek met mensen uit het district. Eén verdachte is opgepakt, de politie zegt niet op zoek te zijn naar andere daders.

Volgens Sky News liep een man bij het kantoor naar binnen en stak hij Amess meerdere keren. Het conservatieve parlementslid is ter plaatse op 69-jarige leeftijd overleden. Hulp van onder andere een traumahelikopter mocht niet baten.

In een kort statement deelde de lokale politie: ,,Een man is gearresteerd voor moord nadat we een melding kregen van een steekpartij in Leigh-on-Sea. We werden opgeroepen naar een adres in Eastwood Road Nort kort na 12:05 uur vandaag. We gingen er direct heen en vonden een gewonde man. Hulpdiensten hebben hem geprobeerd te helpen, maar helaas is hij ter plaatse overleden.” Ingewijden melden aan The Guardian dat de overleden man inderdaad David Amess is.

De dader zou een 25-jaar oude man zijn die de politie ter plekke heeft opgepakt. Ook zouden ze een mes hebben gevonden. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Wel schrijft The Guardian dat de Britse terrorismebestrijding de politie helpt met het onderzoek.

Volledig scherm Sir David Amess is vandaag doodgestoken tijdens een 'constituency surgery' in zijn eigen district. © UK Parliament

Amess hield vandaag een zogenaamde ‘constituency surgery’ in de Methodist Baptist Church in het stadje Leigh-on-Sea. Hierbij komt een parlementariër langs op een locatie binnen het district wat hij of zij vertegenwoordigt en kunnen inwoners van het gebied hun problemen en zorgen delen. Een soort mobiel kantoor dus.

Britse politici reageerden geschokt op het incident. Leider van Labour Keir Starmer noemde het ‘schokkend’ en ‘afgrijselijk’: ‘Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers.’ Partijgenoot van Amess Michael Fabricant zei ook dat hij geschokt was.

De 69-jarige Britse politicus sir David Amess was een van de langstzittende leden van het parlement. Als sinds 1983 zat hij namens de Conservatieven in het Lagerhuis. Sinds 1997 vertegenwoordigde hij het district Southend West, ten noordoosten van Londen. Hij heeft nooit de post van minister bekleed, en zette zich in het parlement vooral in voor dierenrechten. Amess was getrouwd en had 5 kinderen.

Volledig scherm Hulpdiensten op de locatie waar de Britse parlementariër David Amess is neergestoken. © AP

In onderstaande tweet kondigde Amess de bijeenkomst bij het mobiele kantoor waar hij vandaag werd neergestoken aan :

