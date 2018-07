Brits stel vergiftigd met zelfde zenuwgas als Russische spion Skripal

Het koppel, waarschijnlijk Charlie Rowley en Dawn Sturgess, werd zaterdag bewusteloos in een huis gevonden in het Zuid-Engelse Amesbury, Wiltshire. Dat is hetzelfde stadje als waar de Russische ex-spion Skripal medio maart is vergiftigd met zijn dochter.



Het is onbekend hoe het stel met het zenuwgas in aanraking is gekomen en of het dezelfde partij betreft als waarmee de Skripals zijn vergiftigd.



Vader en dochter overleefden ternauwernood en verbleven langdurig in het ziekenhuis. Volgens de Engelsen zit de Russische geheime dienst achter het incident.