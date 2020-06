Britse bende opgerold die machines in Nederland liet volstoppen met miljoenen aan drugs

De bende maakte voor het transport van de generatoren naar alle waarschijnlijkheid gebruik van legitieme expeditiebedrijven. Nadat de cocaïne en heroïne in de machines was verstopt, werden ze teruggestuurd naar de afzenders in het Verenigd Koninkrijk, meldt het Britse Nationaal Misdaad Agentschap (NCA).

Het misdaadbestrijdingsagentschap kwam de bende op het spoor na het onderscheppen van een lading categorie A-drugs - crack, cocaïne, xtc (MDMA), heroïne, LSD, paddo’s, methadon en crystal meth - in de haven van Dover, in maart 2019, en twee drugsvangsten in Nederland drie maanden later. Beide ladingen bevatten onder andere 111 kilo cocaïne en heroïne met een geschatte straatwaarde van ongeveer 9 miljoen pond (zo'n 9,9 miljoen euro). Het NCA vermoedt dat de bende tussen oktober 2018 en juni 2019 op deze wijze herhaaldelijk drugs invoerde.

Samenzwering

De zes werden donderdag gearresteerd in Wirral, Wallasey en Deeside (Liverpool) door NCA-agenten en collega’s van de politie van het graafschap Merseyside. De vijf mannen zijn aangehouden op verdenking van samenzwering in verband met de invoer van drugs, het witwassen van de opbrengst en deelname aan de activiteiten van een georganiseerde criminele groep. De vrouw zit vast op verdenking van samenzwering met het oog op de invoer van drugs en witwassen.

De arrestaties gingen gepaard met de in beslag name van een aantal luxegoederen waaronder een Mercedes-Benz en een Landrover, twee Rolex-horloges en ongeveer 5000 pond ( zo’n 5524 euro) in contanten.

De NCA vermoedt dat de bende de drugs importeerde om ze daarna te verdelen over criminele groepen in de rest van het Verenigd Koninkrijk. ,,Door nauw samen te werken met partners hier en in het buitenland, in het bijzonder de Belgische en Nederlandse politie, denken we dat we een goed opgezette drugsaanvoerroute hebben ontmanteld”, zegt regionaal opsporingschef Ian Glover.

