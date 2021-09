Britse benzinecrisis duurt voort: Johnson overweegt militairen in te zetten voor bevoorrading

Britten zijn vooralsnog niet gestopt met het hamsteren van benzine. Iets waartoe de regering gisteren opriep . Oliebedrijf BP heeft laten weten dat bij een derde van hun pompen het einde van de voorraad benzine in zicht komt. Boris Johnson overweegt militairen in te zetten om tankstations te bevoorraden.

‘Operatie escalin’ heet het crisisplan dat Boris Johnson vandaag overweegt. Johnson heeft zijn belangrijkste kabinetsleden bij elkaar geroepen om na te denken over de inzet van enkele honderden militairen om de leeg rakende bezinepompen te bevoorraden.

Naast BP ziet ook Shell de benzinevoorraden in zijn tankstations slinken. De Petrol Retailers Association meldt dat 50 tot 90 procent van de 5.500 stations leeg beginnen te raken.

Stormloop op benzine

Al enkele dagen is er in Groot-Brittannië een stormloop op benzine gaande. Voor benzinestations staan lange rijen met automobilisten die hun tank of jerrycan nog snel even vol willen gooien, voor het niet meer mogelijk is. De reden achter de stormloop is niet een daadwerkelijk benzinetekort, maar een probleem met de distributie. Door de Brexit zijn vele vrachtwagenchauffeurs uit het land vertrokken, wat bevoorrading moeilijk maakt. De Britse brancheorganisatie van de transportsector stelt dat er maar liefst 100.000 vacatures te vervullen zijn.

Noodvisa

Voor Boris Johnson is dat reden om vijfduizend tijdelijke noodvisa voor Europese vrachtwagenchauffeurs te verstrekken. Volgens de transportsector is dat veel te weinig. FNV-vertegenwoordiger Edwin Atema liet vandaag aan de BBC weten dat hij niet verwacht dat veel vrachtwagenchauffeurs zullen happen. Daarvoor zijn de werkomstandigheden in Groot-Brittannië volgens de FNV’er veel te slecht.

De Britse regering doet er ondertussen alles aan om de paniek te bezweren. Minister van Transport, Grant Shapps, riep Britse automobilisten dit weekend op om ‘redelijk’ te zijn. ,,Het is niet dat we geen benzine in het land hebben”, zei de minister tegen Sky News. ,,Het belangrijkste is dat mensen tanken zoals ze dat normaal gesproken ook zouden doen. Dan zijn er geen rijen en ook geen tekorten bij de pomp.”

Vooralsnog luisteren de Britten nog niet echt naar die boodschap. Reden voor Johnson om nu de inzet van militairen te overwegen. Het leger wordt momenteel al ingezet om mensen versneld op te leiden tot vrachtwagenchauffeur.

