Britse elektricien bekent twee moorden en seksueel misbruik van tientallen lijken

Een 67-jarige Britse elektricien heeft donderdag de moord op twee jonge vrouwen en tientallen aanrandingen van lijken in mortuaria toegegeven. Volgens lokale media gaat het om een ongekende zaak in de geschiedenis van de Britse rechtspraak.

David Fuller uit Heathfield in East Sussex werd eind 2020 gearresteerd na een dna-match. Vandaag tijdens de vierde dag van zijn proces gaf hij de moord op twee jonge vrouwen (Wendy Knell en Caroline Pierce van 20 en 25 jaar) in 1987 in Kent toe. Hij wordt er ook van beschuldigd hen vervolgens seksueel te hebben misbruikt.

Voor het proces had hij al schuldig gepleit voor 51 andere misdrijven, waaronder 44 gevallen van necrofilie, maar onderzoekers schatten in dat de Brit minstens 99 lijken heeft geschonden. Daarvan zijn er 78 geïdentificeerd. Onder deze slachtoffers zijn drie minderjarigen en enkele vrouwen ouder dan 85 jaar.

De aanklachten tegen Fuller zijn ‘ongekend in de geschiedenis van de Britse rechtspraak’, zegt openbaar aanklager Libby Clarck volgens persbureau AFP. Ze is ervan overtuigd dat de man nog steeds dezelfde daden zou verrichten als hij niet gearresteerd was.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageert in lokale media ook op de zaak. ,,Dit is een schokkende zaak. De ziekelijke aard van de misdaden zal het publiek choqueren en verontrusten. ... Ik wil ook stilstaan bij de nagedachtenis van Wendy Knell en Caroline Pierce. Twee jonge vrouwen die het leven op brute wijze werd afgenomen ruim dertig jaar geleden. Ik hoop dat hun families enige troost vinden nu zij zien dat er eindelijk wordt rechtgesproken.’’

Volledig scherm Wendy Knell (links) en Caroline Pierce werden in 1987 afzonderlijk van elkaar vermoord. © Police Kent

Dna-onderzoek

Dankzij dna-onderzoek kon Fuller ruim dertig jaar na de twee moorden worden aangehouden. Er was dna aangetroffen op het beddengoed en een handdoek van Wendy Knell, evenals op haar lichaam. Dat laatste geldt ook voor het lichaam van Caroline Pierce. En hoewel Fuller een onbekende was voor de Britse politie kwam het aangetroffen dna voor een deel overeen met een van zijn familieleden die op een lijst stond van duizend mensen die een familieband zouden kunnen hebben met de moordenaar.

De elektricien werd aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning vonden agenten veel pornografisch materiaal, een dagboek dat hem in verband bracht met de twee vrouwen en in een kastje verstopte harde schijven. Daarop stond beeldmateriaal waarop te zien is hoe Fuller zich vergreep aan vele lijken. ,,Het was zoveel. Geen enkele Britse rechtbank had dat ooit eerder gezien’’, meldde de openbaar aanklager in een verklaring.

Dienstpasje

Fuller werkte als onderhoudsman voor verschillende ziekenhuizen. Met zijn dienstpasje verschafte hij zich er toegang tot de mortuaria waar de lichamen werden bewaard. Tot aan zijn aanhouding voerde hij er seksuele handelingen uit met lijken. Tijdens de zitting vandaag verklaarde een moeder van een van de slachtoffers - de 24-jarige Azra Kemal, die overleed door de val van een brug - hoe haar dochter zeker drie keer was misbruikt in het mortuarium van het Tunbridge Wells ziekenhuis in Pembury. Een keer gebeurde dat vlak nadat de vrouw het mortuarium had verlaten.

De Britse politie heeft het afgelopen jaar meer dan 150 gespecialiseerde agenten de opdracht gegeven om de families van slachtoffers van David Fuller te bezoeken en trok 1,75 miljoen euro uit om hen te ondersteunen, melden Britse media.

Volledig scherm Met zijn toegangspasje had Fuller toegang tot de mortuaria. © Police Kent

