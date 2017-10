Britse 'Jihad-weduwe' en zoontje gedood door Amerikaanse droneaanval

Sally Jones, een Britse jihadstrijdster die online leden wierf voor IS, is afgelopen juni samen met haar 12-jarige zoon om het leven gekomen in Syrië bij een droneaanval. Dat meldt de Britse krant The Sun vandaag.

De 50-jarige Jones, bijgenaamd de 'White Widow', was bekeerd tot de Islam en reisde in 2013 af naar Syrië om daar te 'strijden'. Haar man, Junaid Hussain, ook een jihadstrijder voor IS, werd gedood door een drone in 2015.

Volgens een bron van de krant The Sun kwamen Jones en haar zoon om het leven vlakbij de grens van Syrië met Irak, terwijl ze IS-vesting Raqqa probeerden te ontvluchten. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst was er geen 100 procent zekerheid van de dood van Jones, omdat het niet mogelijk was om DNA te verkrijgen van de plek waar ze gestorven zou zijn. Maar de dienst was er zeker van dat ze niet meer in leven was.

Haar zoon JoJo zou ook gedood zijn, alhoewel het niet zeker was of hij bij zijn moeder was tijdens de aanval. Hij was in ieder geval geen beoogd doelwit, volgens The Sun.

Volledig scherm Sally Jones in de jaren negentig, tijdens een punkrockconcert. © Onbekend Zowel de woordvoerder van de Britse premier Theresa May, als de Britse minister van defensie Michael Fallon weigerde direct commentaar te geven op het nieuws. ,,Als je je als Brit in Irak of Syrië bevindt en je hebt ervoor gekozen voor IS te vechten, dan maak je jezelf tot een legitiem doelwit'', aldus Fallon. ,,Je loopt dan het risico elk uur van elke dag aan de verkeerde kant van een RAF- of VS-raket te staan.



Een westerse veiligheidsbron die anoniem wil blijven, zei tegen de krant dat sinds het begin van dit jaar al niks meer van Jones was gehoord en dat er al vanuit werd gegaan dat ze dood was. Verdere details wilde hij niet geven. Volgens een CIA woordvoerster komt het voor dat IS-strijders die dood zijn verklaard, plotseling weer opduiken.

