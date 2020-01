Britse klimaatactiegroep Extinction Rebellion op lijst terreurpolitie: ‘Hoe durven ze?’

Drie branden worden één megabrand in Australië: groter dan provincie Brabant

10:20 De hoge temperaturen en sterke wind maken het de brandweer die de bosbranden in Australië bestrijden moeilijk. Aan de grens van deelstaten New South Wales (NSW) en Victoria, in het zuidoosten van het land, kwamen vannacht drie branden samen in één ‘megabrand’, met een oppervlakte van 600.000 hectare. Ter vergelijking: dat is ongeveer even groot als de provincies Noord-Brabant en Utrecht samen.