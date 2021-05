Britse moeder (20) voor ogen van baby vermoord ‘omdat overvallers bang van haar werden’

eerste arrestatieEen man uit Georgië is afgelopen weekend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de veelbesproken moord op een jonge moeder in Griekenland. De overval op het gezin van de Britse Caroline Crouch (20) sloeg vanwege het wrede karakter landelijk in als een bom. De politie gaat ervan uit dat een internationale bende verantwoordelijk is geweest voor het drama. Bij hoge uitzondering looft de regering daarom een megabedrag van 300.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de ontmaskering van de daders.

Uitgerust met een groot onderzoeksteam is de Griekse politie een klopjacht begonnen op de vier overvallers die vermoedelijk al maanden het gebied rond Athene teisteren. De politie houdt er volgens lokale media rekening mee dat zij verantwoordelijk zijn voor meerdere inbraken en overvallen die het afgelopen halfjaar in de Griekse hoofdstad zijn gepleegd. Alleen al in de chique wijk waar Crouch met haar gezin woonde zijn minstens drie andere gewelddadige overvallen geweest. In alle gevallen kwamen de inbrekers via een raam binnen en gebruikten ze extreem veel geweld tegen hun slachtoffers.



Afgelopen weekend is vermoedelijk een van de overvallers, een man met de Georgische nationaliteit, aan de Bulgaarse grens aangehouden. Dat gebeurde nadat hij probeerde om met een vals paspoort vanuit Griekenland de grens over te steken. Dna-onderzoek bracht hem in verband met een brute overval op een ouder echtpaar in maart, waarbij de slachtoffers werden vastgebonden en mishandeld. De woning ligt op slechts twintig minuten rijden van het huis van Crouch en haar gezin.

De politie denkt dat de daders, voorafgaand aan de moord op Crouch, haar woning dagenlang hebben geobserveerd. Onderzoek moet uitwijzen of de mannen van een bekende van de slachtoffers informatie hebben gekregen dat er waardevolle sieraden te vinden zouden zijn. Volgens lokale media stond het gezin bovendien op het punt om een stuk groot land te kopen, ter waarde van ruim 100.000 euro. Dat zou de reden zijn geweest dat er thuis veel contant geld lag, verstopt in een Monopoly-doos. De overvallers zijn er uiteindelijk vandoor gegaan met ruim 30.000 euro aan contant geld en sieraden.

Worsteling

Ondertussen rijst in Griekenland de vraag waarom de daders besloten het leven van een jonge moeder, in het bijzijn van haar elf maanden oude baby, te nemen. De politie vermoedt dat Crouch is omgebracht omdat ze het gezicht van een van de daders, die gemaskerd waren, even had gezien tijdens een worsteling. De vrouw was volgens Griekse media een getraind kickbokser en zou zelfs de zwarte band dragen.

Een bron die dicht bij het moordonderzoek staat vermoedt dat de overvallers ‘bang van haar waren geworden’ en daarom besloten haar het zwijgen op te leggen. Onder de vingernagels van het slachtoffer is een onbekende hoeveelheid dna aangetroffen, wat zou suggereren dat ze zich flink heeft verzet tegen haar belagers. ,,Het dna dat we nu hebben, kan ons de antwoorden geven”, meldt een politiebron aan The Sun.

In een gedetailleerde reconstructie van het drama, opgesteld door het Griekse platform ProtoThema, vertellen agenten over het moment dat ze het lichaam van Crouch aantroffen. ,,Toen we de zolder binnenkwamen, zagen we als eerste de benen van de vrouw. Ze kleurden wit, we wisten dat ze dood was. Naast haar een klein meisje dat haar slaat om wakker te worden. We ontfermden ons onmiddellijk over het kind. Daarna boog de echtgenoot zich over zijn vrouw, zei wat tegen haar en barstte vervolgens in tranen uit.”

Afscheid

De begrafenis van de 20-jarige Crouch vond vrijdag plaats op het eiland Alonnisos, waar ze opgroeide met haar Britse vader en Filipijnse moeder. ,,Ik had het geluk dat ik je mocht ontmoeten, het geluk dat je van me hield en het geluk dat je de moeder van mijn kind bent geworden”, vertelde haar echtgenoot, de 32-jarige helikopterpiloot Babis Anagnostopoulos, tijdens de plechtigheid. ,,Lydia zal opgroeien zonder zich haar geweldige moeder te herinneren, maar Caroline, die de vreugde van het leven was, zal altijd bij me blijven dankzij Lydia.”

In Griekenland wordt het onderzoek naar het drama al dagen met grote belangstelling gevolgd, onder meer door de plaatselijke burgemeester Petros Vafinis. ,,Caroline was erg geliefd en we zijn hier net zo geschokt als iedereen in Griekenland door deze vreselijke misdaad.” De beloning van 300.000 euro die is uitgeloofd is hoogst ongebruikelijk in Griekenland. Een dergelijk bedrag zou slechts vier keer eerder zijn uitgeloofd, vaak in gevallen van terrorisme of om doorgewinterde criminelen te pakken.