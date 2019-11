Britse moeder van in rivier gegooide baby heeft een dochtertje gekregen

Emma Blood, de Britse moeder van de tien maanden oude baby die in september door de 22-jarige vriend van de vrouw in een rivier werd gegooid , is een paar weken na de tragische dood van haar zoon bevallen van een dochter. Dat heeft ze in een emotioneel Facebookbericht bekendgemaakt. De ontroostbare moeder verwelkomde de kleine Isla vorige maand.

Het elf maanden oude zoontje van Blood stierf eerder dit jaar door verdrinking nadat zijn vader hem om nog onduidelijke redenen van een brug had gegooid. Het kind werd nog gered uit de rivier Irwell in Radcliffe, een stad in het Engelse graafschap Greater Manchester, maar overleed later op de avond door zuurstoftekort. ,,Ik heb nog heel lang met mijn zoontje in mijn armen gezeten. Daarna heb ik hem overladen met kusjes en ben ik weggegaan”, verklaarde de ontroostbare moeder toen.

‘Familie houdt vol’

De gruwelijke daad van de 22-jarige vader sloeg in Radcliffe in als een bom en houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Inwoners zamelden de afgelopen weken geld in om een gedenkteken voor de peuter te laten maken. Aankomende zaterdag wordt het beeld onthuld en volgt er een feestelijke ceremonie waarbij familie en vrienden het leven gezamenlijk zullen vieren.

,,De familie is zo overweldigd door de steun die ze hebben gekregen van de mensen van Radcliffe”, vertelt de initiatiefneemster van de inzameling tegen The Mirror. ,,Ze houden vol en gaan zo goed mogelijk door.”

‘Hij was mijn leven’

Na het tragische overlijden van de jonge baby vertelde moeder Emma hoe ze met haar verlies omging. ,,Ik werd die ochtend wakker als een gelukkige moeder van de meest geweldige schattige kleine jongen en tegen de middag werd Zakari van me afgenomen in de meest tragische omstandigheden. Zakari was mijn leven gedurende elf maanden en zal nog vele jaren het hart van onze familie zijn. Hij was een brutaal klein jongetje met een glimlach die harten deed smelten. Hij was de jongste van vijf generaties van onze familie en was ongelooflijk geliefd.”



,,Zakari wikkelde iedereen om zijn vinger. Hij was een gelukkige en tevreden baby met een prachtige kleine glimlach en een hoofd vol krullen. Iedereen die hem ontmoette werd meteen verliefd op hem. Het is moeilijk om te begrijpen wat er is gebeurd en dat ik mijn baby niet zal zien opgroeien tot de knappe fatsoenlijke man die ik wist dat hij zou worden. Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor hun voortdurende steun, het wordt zeer op prijs gesteld en we willen graag vragen om onze privacy in deze traumatische tijd.”

