Britse politici stappen uit Labour om ‘institutioneel antisemitisme’

De Labourleden, die zichzelf de Independence Group noemen, maakten maandagochtend hun besluit bekend tijdens een persconferentie. Politica Luciana Berger zei ‘beschaamd’ te zijn over wat ze omschreef als ‘institutioneel antisemitisme’ binnen de partij, die herhaaldelijk is opgeschrikt door antisemitische incidenten. Partijleider Corbyn heeft steeds ontkend een antisemiet te zijn.



Haar collega Chris Leslie concludeerde op zijn beurt dat Labour is gekaapt door ‘extreem links’. Hij ziet Corbyn ook niet als een geschikte premier. Leslie zei dat de partijleiding ieder ‘tegengeluid over het brexitstandpunt van de partij heeft genegeerd en het partijbelang boven het landsbelang heeft gesteld’. De groep bepleit een nieuw brexitreferendum.



Over enkele dagen zullen de dissidenten een leider kiezen. Ze roepen collega's, van Labour en andere partijen, op zich aan bij hun aan te sluiten. Peter Kyle, parlementslid van Labour noemde het vertrek van de zeven een ‘zwarte dag’ voor de partij. ,,Dit zijn vrienden van mij. Luciana is beschimpt en de partij uit getreiterd, de vertrekkers zijn zeker geen verraders. Dit is een emotioneel moment voor mij.”