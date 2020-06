Britse politie krijgt 400 nieuwe tips in zaak Maddie

UPDATEDe Britse politie heeft ongeveer vierhonderd nieuwe tips gekregen in de zaak van de op 3 mei 2007 verdwenen Madeleine McCann. Ze kwamen via de telefoon of e-mail, zei een politiewoordvoerder in Londen vandaag.

Een 43-jarige Duitser wordt er sinds vorige week van verdacht de destijds 3-jarige Britse ‘Maddie’ te hebben ontvoerd uit een vakantieoord in Portugal. Onderzoekers in Duitsland zijn ervan overtuigd dat het kind dood is.

De Britse politie blijft er daarentegen van uitgaan dat het na dertien jaar nog steeds om een zaak van een vermist kind gaat. ,,Er is geen definitief bewijs dat Madeleine leeft of dood is’’, zei de woordvoerder van Scotland Yard.

De verdachte zit in een gevangenis in Kiel. Hij is in het verleden een aantal keer veroordeeld voor seksuele misdrijven, waarbij ook kinderen betrokken waren. De 43-jarige man woonde jarenlang in de Algarve in het zuiden van Portugal, ook in de buurt van de plaats delict in de badplaats Praia da Luz.

Geloofwaardige getuige

Een Britse vrouw beweert de verdachte te hebben herkend, zo staat in een bericht in de Britse tabloid The Sun zaterdag. Ze zegt dat hij zich destijds vreemd zou hebben gedragen in de buurt van het appartement van de familie McCann. De krant noemt de vrouw een ‘geloofwaardige getuige’ die de man zou hebben gezien, slechts enkele uren nadat het meisje uit het vakantieoord in Portugal verdween. Scotland Yard wilde geen commentaar te geven op het bericht.

De federale recherche en het Openbaar Ministerie in Braunschweig maakten woensdag verrassend bekend dat de 43-jarige een moordverdachte in de zaak is. Na de internationale media-aandacht hopen onderzoekers op tips van het publiek, die tot een doorbraak zullen leiden.

Arrestatiebevel

Duitse rechercheurs vermoeden dat de zedendelinquent het meisje heeft ontvoerd en vermoord. Er zijn veel aanwijzingen, maar de bewijsketen is nog niet gesloten. ,,Het is nog niet voldoende voor een arrestatiebevel of een aanklacht”, zei Hans Christian Wolters van het OM van Braunschweig vrijdag.