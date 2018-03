Britse politie start moordonderzoek dood balling Nikolai Gloesjkov

Uit pathologisch onderzoek zou volgens de politie blijken dan Goesjkov is overleden als gevolg van 'druk op de nek'. Dat kan wijzen op verwurging. Het lichaam van de 68-jarige Gloesjkov werd maandagavond door zijn familie en vrienden ontdekt in zijn huis in Londen.



De onverwachte dood kwam ruim een week na een aanval met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Zuid-Engeland. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.



De politie in Londen verklaarde vandaag dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er een verband tussen de zaken bestaat, noch is er enig bewijs gevonden dat Gloesjkov vergiftigd is.