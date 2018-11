Britse premier May sluit ‘geheim akkoord’ over douane-unie na brexit

VIDEO CNN vindt Trump-spot­je racistisch en weigert uit te zenden

22:08 De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een van de laatste spotjes van president Donald Trump uit te zenden. Volgens CNN is het campagnefilmpje racistisch. In de omstreden video maakt Trump dankbaar gebruik van de migrantenkaravaan die op dit moment door Mexico op weg is naar de grens met de Verenigde Staten. Volgens Trump is de mensenstoet 'een groot gevaar voor Amerika’.