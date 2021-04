Britse premier: Wij als natie bedanken prins Philip voor zijn werk en zijn leven

Johnson zegt in een eerste reactie dat hij de hertog van Edinburgh zal herinneren vanwege zijn standvastige steun voor de Queen. ,,Niet alleen als iemand die aan haar zijde stond elke dag dat zij ons land regeert, maar ook als haar man, haar kracht en veilige haven, al meer dan zeventig jaar. En het is Hare Majesteit, en haar familie, aan wie we vandaag zullen denken. Ze hebben een toegewijde echtgenoot verloren en een trotse en liefhebbende vader, grootvader en, in de afgelopen jaren, overgrootvader.”

Prins Philip heeft volgens Johnson ‘de genegenheid van generaties verdiend in het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en rond de wereld. ,,Hij was een van de langstzittende echtgenoten in de geschiedenis en een van de laatste overlevenden in dit land die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog”, herdenkt Johnson. ,,Hij inspireerde het leven van talloze jonge mensen en bij tienduizenden evenementen koesterde hij hun hoop en moedigde hij hun ambities aan.”

Halfstok

Kort na de bekendmaking van het overlijden onderbrak publieke omroep BBC zijn uitzendingen om het volkslied God Save the Queen te laten horen.

Ook in het buitenland wordt er bedroefd gereageerd op het overlijden van Philip. Koning Harald van Noorwegen en zijn familie hebben de vlaggen bij het paleis in Oslo halfstok laten hangen, meldt het Noorse hof vrijdag. ,,Onze gedachten gaan uit naar koningin Elizabeth en de directe familie na het overlijden van prins Philip. Onze condoleances gaan ook uit naar het Britse volk”, laat Harald weten in een verklaring.

,,De koningin en ik waren diepbedroefd toen we hoorden over het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid, de hertog van Edinburgh. Prins Philip was jarenlang een goede vriend van onze familie, een relatie die we erg waardeerden”, zegt de Zweedse koning Carl Gustaf in een verklaring. De vorst noemt het werk dat Philip voor zijn land heeft verricht ‘een inspiratie voor ons allemaal’. ,,We zenden onze oprechte condoleances naar Hare Majesteit de Koningin, de koninklijke familie en iedereen in het Verenigd Koninkrijk.”

De Schotse regeringsleider Nicola Sturgeon condoleert de koningin en de koninklijke familie, ook namens het Schotse volk. De eerste minister van Noord-Ierland, Arlene Foster, leeft mee met de familie. Ook vanuit het parlement kwamen er condoleances. De leider van de Labour-partij, Keir Starmer, zei dat het Verenigd Koninkrijk een ‘buitengewone’ dienaar van de publieke zaak heeft verloren. ,,Prins Philip wijdde zijn leven aan dit land.”

Onderzoekende geest

Justin Weldy, de aartsbisschop van Canterbury, bedankt God voor het buitengewone leven van Philip vol toewijding. ,,De keren dat ik hem ontmoette, was ik altijd geraakt door de duidelijke vreugde in het leven, zijn onderzoekende geest en zijn vermogen om te communiceren met mensen van elke achtergrond en levensloop. Hij was een meester in het op hun gemak stellen en zorgde dat mensen zich bijzonder voelden.

Philip overleed ‘vredig’ op Windsor Castle, maakte Elizabeth ‘met groot verdriet’ bekend. Verdere mededelingen worden ‘te zijner tijd’ gedaan, zo staat op de website. ,,De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om het verlies.”

Philip, die in juni 100 jaar zou zijn geworden, had al langer gezondheidsproblemen. Onlangs lag hij nog in het ziekenhuis vanwege een infectie en een hartaandoening.